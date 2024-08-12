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У Держдепі США відреагували на чутки про плани Ірану передати РФ ракети Fath 360

Вашингтон, Понеділок 12 серпня 2024 22:11
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У Держдепі США відреагували на чутки про плани Ірану передати РФ ракети Fath 360 Фото: Ведант Патель, заступник спікера Держдепу США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США занепокоєні через чутки про те, що Іран планує надати Росії балістичні ракети малої дальності Fath 360.

Про це заявив заступник спікера Державного департаменту США Ведант Патель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Він зазначив, що інформація про можливі поставки іранських ракет для Росії викликає у США "глибоке занепокоєння".

Також Патель додав, що реалізація таких намірів Ірану означатиме різку ескалацію.

Що передувало

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 серпня, видання Reuters з посиланням на джерела у європейській розвідці написало, що Росія може вже найближчим часом отримати від Ірану сотні балістичних ракет Fath 360.

Таке озброєння здатне знищувати цілі на відстані до 120 кілометрів.

За інформацією видання, десятки російських солдатів вже проходять в Ірані навчання управлінню такими ракетами.

Угода про постачання між Іраном та Росією, за непідтвердженими даними, була укладена ще наприкінці минулого року.

Офіційного підтвердження таких чуток про передачу Росії іранських ракет наразі немає.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Іран Війна в Україні Ракети
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