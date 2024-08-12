В Госдепе США отреагировали на слухи о планах Ирана передать РФ ракеты Fath 360

США обеспокоены в связи со слухами о том, что Иран планирует предоставить России баллистические ракеты малой дальности Fath 360.

Об этом заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Также Патель добавил, что в реализация таких намерений Ирана будет означать резкую эскалацию.

Он отметил, что информация о возможных поставках иранских ракет для России вызывает у США "глубокую обеспокоенность".

Что предшествовало

Напомним, в пятницу, 9 августа, издание Reuters со ссылкой на источники в европейской разведке написало, что Россия может уже в ближайшее время получить от Ирана сотни баллистических ракет Fath 360.

Такое вооружение способно уничтожать цели на расстоянии до 120 километров.

По информации издания, десятки российских солдат уже проходят в Иране обучение управлению такими ракетами.

Соглашение о поставках между Ираном и Россией, по неподтвержденным данным, было заключено еще в конце прошлого года.

Официального подтверждения таких слухов о передаче России иранских ракет пока нет.

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