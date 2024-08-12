ua en ru
Пн, 12 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Госдепе США отреагировали на слухи о планах Ирана передать РФ ракеты Fath 360

Вашингтон, Понедельник 12 августа 2024 22:11
UA EN RU
В Госдепе США отреагировали на слухи о планах Ирана передать РФ ракеты Fath 360 Фото: Ведант Патель, заместитель спикера Госдепа США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США обеспокоены в связи со слухами о том, что Иран планирует предоставить России баллистические ракеты малой дальности Fath 360.

Об этом заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Он отметил, что информация о возможных поставках иранских ракет для России вызывает у США "глубокую обеспокоенность".

Также Патель добавил, что в реализация таких намерений Ирана будет означать резкую эскалацию.

Что предшествовало

Напомним, в пятницу, 9 августа, издание Reuters со ссылкой на источники в европейской разведке написало, что Россия может уже в ближайшее время получить от Ирана сотни баллистических ракет Fath 360.

Такое вооружение способно уничтожать цели на расстоянии до 120 километров.

По информации издания, десятки российских солдат уже проходят в Иране обучение управлению такими ракетами.

Соглашение о поставках между Ираном и Россией, по неподтвержденным данным, было заключено еще в конце прошлого года.

Официального подтверждения таких слухов о передаче России иранских ракет пока нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Иран Война в Украине Ракеты
NEWS
"Прорыв" в Курской области расширяется: карты боевых действий
"Прорыв" в Курской области расширяется: карты боевых действий
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев