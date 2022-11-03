У Держдепі США розповіли про шляхи постачання зброї з КНДР до Росії

Влада США планує використати всі свої можливості для того, щоб перешкодити передачі озброєнь від Північної Кореї до Росії.

"Як ми використовуємо всі можливості і використовуватимемо всі можливості для протидії іранським постачанням зброї до Росії, так само ми робитимемо те саме щодо постачання зброї з КНДР до Росії. Є наявні санкційні механізми, ми подивимося на додаткові інструменти та повноваження, які б могли бути залучені", - заявив Прайс.

Він також додав, що США вимагає від усіх країн, які мають можливість вплинути на дії Пхеньяну, вплинути на КНДР.

Нагадаємо, вперше інформацію про те, що Росія купує боєприпаси у Північної Кореї, опублікувало The New York Times.

У середу, 2 листопада, в Білому домі повідомили, що мають інформацію про таємні постачання боєприпасів з Північної Кореї до РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.