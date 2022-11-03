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У Держдепі США розповіли про шляхи постачання зброї з КНДР до Росії

Фото: Нед Прайс, прессекретар Держдепартаменту США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Влада Північної Кореї направляє Росії боєприпаси через Близький Схід та африканські держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Держдепу США Неда Прайса.

Влада США планує використати всі свої можливості для того, щоб перешкодити передачі озброєнь від Північної Кореї до Росії.

"Як ми використовуємо всі можливості і використовуватимемо всі можливості для протидії іранським постачанням зброї до Росії, так само ми робитимемо те саме щодо постачання зброї з КНДР до Росії. Є наявні санкційні механізми, ми подивимося на додаткові інструменти та повноваження, які б могли бути залучені", - заявив Прайс.

Він також додав, що США вимагає від усіх країн, які мають можливість вплинути на дії Пхеньяну, вплинути на КНДР.

Нагадаємо, вперше інформацію про те, що Росія купує боєприпаси у Північної Кореї, опублікувало The New York Times.

У середу, 2 листопада, в Білому домі повідомили, що мають інформацію про таємні постачання боєприпасів з Північної Кореї до РФ.

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