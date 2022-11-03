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У Держдепі США розповіли про потенціал "фінансового Рамштайну" для України

Фото: помічник держсекретаря США Карен Донфрід (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Фінансовий "Рамштайн" може стосуватися прямої бюджетної допомоги та підтримки України у короткостроковій перспективі. Помічник держсекретаря США Карен Донфрід в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що ця модель є добрим інструментом.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Помічник держсекретаря США Карен Донфрід: У Путіна є влада припинити війну сьогодні ".

"Я думаю, це так цікаво, що люди вказують на "Рамштайн" як на модель. І просто нагадаю, що ми створили цю Контактну групу з оборони України, яку неофіційно називають "Рамштайном", і це виявилося таким потужним інструментом для координації озброєнь, тих, хто йде в Україну", - сказала вона.

За її словами, Сполучені Штати відіграли ключову роль у координації країн у всьому світі. Сьогодні близько 50 країн, які надають таку допомогу Україні.

Донфрід зазначила, що багато хто вказує на "Рамштайн" як на модель з економічного погляду та з енергетичного боку. І

"Нам потрібен такий координуючий механізм. І тому фінансовий "Рамштайн", я думаю, стосується всього, від прямої бюджетної допомоги до того, що вам потрібно в короткостроковій перспективі. Але також, чи це може бути моделлю для довгострокових зусиль щодо відновлення?", - повідомила вона.

Нагадаємо, наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський закликав партнерів України створити новий формат допомоги України - "фінансовий Рамштайн".

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