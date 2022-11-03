У Держдепі США розповіли про потенціал "фінансового Рамштайну" для України

"Я думаю, це так цікаво, що люди вказують на "Рамштайн" як на модель. І просто нагадаю, що ми створили цю Контактну групу з оборони України, яку неофіційно називають "Рамштайном", і це виявилося таким потужним інструментом для координації озброєнь, тих, хто йде в Україну", - сказала вона.

За її словами, Сполучені Штати відіграли ключову роль у координації країн у всьому світі. Сьогодні близько 50 країн, які надають таку допомогу Україні.

Донфрід зазначила, що багато хто вказує на "Рамштайн" як на модель з економічного погляду та з енергетичного боку. І

"Нам потрібен такий координуючий механізм. І тому фінансовий "Рамштайн", я думаю, стосується всього, від прямої бюджетної допомоги до того, що вам потрібно в короткостроковій перспективі. Але також, чи це може бути моделлю для довгострокових зусиль щодо відновлення?", - повідомила вона.