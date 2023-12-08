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У Держдепі США назвали країни, які зацікавлені у зриві допомоги Україні

П'ятниця 08 грудня 2023 02:34
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У Держдепі США назвали країни, які зацікавлені у зриві допомоги Україні Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія, Іран та Китай безпосередньо зацікавлені у зриві надання фінансової допомоги Україні з боку США.

Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Додаткове фінансування (України – ред.) – це важливий момент. Він важливий, тому що є ті, хто хоче, щоб цього не сталося. Ті, хто хоче, щоб виділення допомоги не просувалося далі, сидять у Москві, сидять у Тегерані, вони сидять у Пекіні", - заявив Блінкен.

За його словами, Сполученим Штатам потрібно зробити вибір: чи далі гарантувати, що вторгнення РФ в Україну стане провалом російського диктатора Володимира Путіна, чи він доведе, що зможе не лише продовжувати загрожувати Україні, а й перенести свою агресію на інші країни, в тому потенційно на країни НАТО.

"Саме тому додаткове виділення коштів, яке зараз розглядається Конгресом США, таке необхідне і так терміново", - зазначив глава Держдепартаменту США.

Що цьому передувало

Нагадаємо, вчора, 7 грудня, республіканці заблокували винесення на голосування законопроекту про виділення пакету фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню у розмірі понад 100 млрд доларів.

У свою чергу, президент Байден різко відреагував на провал голосування щодо України та назвав погрози та назвав таке рішення політичним шантажем.

Детальніше про те, чому у США не можуть домовитися про фінансування допомоги Україні, - у матеріалі РБК-Україна.

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Вторгнення Росії до України Сполучені Штати Америки Ентоні Блінкен
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