У Держдепі привітали контакти Туреччини та РФ у певному випадку

"Передусім, я залишу право нашим турецьким партнерам говорити про їхні власні зобов'язання у зовнішній політиці, яку вони ведуть. Якщо ж будь-яка країна здатна відіграти значну роль у припиненні певної зловмисної діяльності Росії, ми, безумовно, вітали б це", - сказав представник Держдепу.

Візит російського диктатора Володимира Путіна до Туреччини

Раніше ми повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін у лютому планує відвідати Туреччину. Однією із тем розмови буде війна в Україні.

Очікується, що візит Путіна до Туреччини відбудеться 12 лютого.