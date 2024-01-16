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Держдеп США засудив Іран за удар по іракському місту Ербіль

Вівторок 16 січня 2024 06:16
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Держдеп США засудив Іран за удар по іракському місту Ербіль Фото: Держдеп США засудив удар Ірану по іракському місту Ербіль (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати засудили напад іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) на іракське місто Ербіль.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

"Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні напади Ірану в Ербілі та висловлюють співчуття сім'ям загиблих. Ми виступаємо проти безрозсудних ракетних ударів Ірану, які підривають стабільність Іраку", - йдеться у повідомленні Держдепу.

У повідомленні також йдеться, що США підтримують зусилля уряду Іраку та регіонального уряду Курдистану щодо задоволення прагнень іракського народу.

Удар Ірану по іракському місту Ербіль

Нагадаємо, що вчора пізно ввечері, 15 січня, Корпус вартових ісламської революції Ірану завдав серії ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. Зазначається, що ударів було завдано по восьми об'єктах неподалік консульства США. Незабаром аеропорт Ербіля припинив роботу після "дуже жорстокого бомбардування". Внаслідок обстрілу міста Ербіл загинули не менше чотирьох людей.

Пізніше стало відомо, що під час атаки Ірану на місто Ербіль в Іраку загинув курдський бізнесмен Пешрав Дзейї та кілька членів його родини. Він володів кількома великими компаніями, серед яких Empire та Falcon Group.

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Сполучені Штати Америки Ірак Іран Курдистан
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