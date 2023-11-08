ua en ru
Ср, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Держдеп США заперечив обговорення з Україною "мирних переговорів" із РФ

США, Середа 08 листопада 2023 00:35
UA EN RU
Держдеп США заперечив обговорення з Україною "мирних переговорів" із РФ Фото: заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель заперечив повідомлення ЗМІ про нібито обговорення з Україною початку "мирних переговорів" із Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

Представник Держдепу зазначив, що Сполученим Штатам нічого не відомо про будь-які обговорення з українською стороною, які могли би спонукати Київ до мирних переговорів з Росією.

"Як ми вже неодноразово говорили, нічого не має відбуватися про Україну без України. Нам не відомо нічого про будь-які розмови з Україною щодо переговорів поза межами формули миру", - розповів Патель.

Він додав, що рішення про будь-які переговори з Росією має ухвалювати Україна, а США продовжають докладати зусиль для підтримки українського народу.

Переговори України та РФ

Президент України Володимир Зеленський та інші представники влади неодноразово наголошували, що Україна не повернеться за стіл переговорів з Росією, допоки Москва не виведе свої війська.

Однак нещодавно американський телеканал NBC News посилаючись на свої джерела заявив, що США та ЄС почали не публічно обговорювати з Україною питання про можливі мирні переговори з РФ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не веде з Росією жодних так званих "таємних переговорів". Також цю заяву спростував і Зеленський. Він заявив, що тиск з боку парнерів немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України
NEWS
Чекає морозів. У ГУР назвали кількість ракет, які вже накопичила Росія
Чекає морозів. У ГУР назвали кількість ракет, які вже накопичила Росія
DAILY
Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки