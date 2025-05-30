Держдеп США закриває офіс допомоги афганським біженцям: Bloomberg дізналося деталі

Держдепартамент США повідомив Конгрес, що планує закрити офіс, який допомагав переселяти афганських біженців, які допомагали американським військам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Інформацію про ліквідацію Управління координатора з афганських зусиль із переселення оголосили в листі Конгресу. У ньому викладалися зусилля з реорганізації департаменту. Зазначається, що копія листа потрапила в розпорядження Bloomberg News.

Згідно з документом, функції управління будуть "перерозподілені" в Управління у справах Афганістану. Роль спеціального представника з відновлення Афганістану також буде ліквідовано.

Зміни є частиною масштабнішого плану, який передбачає скорочення федерального персоналу в рамках широкої реорганізації уряду США за програмою підвищення ефективності держуправління за президента Дональда Трампа. Згідно з повідомленням, зміни набудуть чинності до 1 липня. Понад 300 відомств буде реорганізовано "з метою зосередження на ключових цілях зовнішньої політики США і потребах сучасної дипломатії".

"Заплановані зміни також відображають ширші зусилля адміністрації та секретаря з оптимізації функцій уряду, усунення надмірності та підвищення підзвітності", - ідеться в листі.

Видання зазначає, що офіс CARE, створений адміністрацією Байдена після падіння афганського уряду 2021 року, курирує програму переселення Enduring Welcome, яка має двопартійну підтримку в Конгресі. Як республіканські, так і демократичні законодавці написали Трампу лист, у якому закликали не закривати цей офіс.

Також Bloomberg додало, що Трамп прагне різко скоротити міграцію в США. Він уже призупинив фінансування програм із переселення біженців. Це ускладнило приїзд у країну афганцям, які отримали схвалення, але не мають коштів на переїзд.

"Офіс CARE був створений, щоб виправити помилки під час виведення американських військ з Афганістану. Його ліквідація - без публічних пояснень, плану з передачі функцій або підтвердження місії - є глибокою зрадою американських цінностей і даних обіцянок", - заявив Шон ВанДайвер, ветеран і президент некомерційної організації AfghanEvac, яка займається переселенням афганських союзників.