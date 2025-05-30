Госдеп США закрывает офис помощи афганским беженцам: Bloomberg узнало детали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Информация о ликвидации Управления координатора по афганским усилиям по переселению была объявлена в письме Конгрессу. В нем излагались усилия по реорганизации департамента. Отмечается, что копия письма попала в распоряжение Bloomberg News.

Согласно документу, функции управления будут "перераспределены" в Управление по делам Афганистана. Роль специального представителя по восстановлению Афганистана также будет ликвидирована.

Изменения являются частью более масштабного плана, который предусматривает сокращение федерального персонала в рамках широкой реорганизации правительства США по программе повышения эффективности госуправления при президенте Дональде Трампе. Согласно уведомлению, изменения вступят в силу до 1 июля. Более 300 ведомств будут реорганизованы "с целью сосредоточения на ключевых целях внешней политики США и потребностях современной дипломатии".

"Планируемые изменения также отражают более широкие усилия администрации и секретаря по оптимизации функций правительства, устранению избыточности и повышению подотчетности", - говорится в письме.

Издание отмечает, что офис CARE, созданный администрацией Байдена после падения афганского правительства в 2021 году, курирует программу переселения Enduring Welcome, которая пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе. Как республиканские, так и демократические законодатели написали Трампу письмо, в котором призвали не закрывать этот офис.

Также Bloomberg добавило, что Трамп стремится резко сократить миграцию в США. Он уже приостановил финансирование программ по переселению беженцев. Это осложнило приезд в страну афганцам, получившим одобрение, но не имеющим средств на переезд.

"Офис CARE был создан, чтобы исправить ошибки при выводе американских войск из Афганистана. Его ликвидация - без публичных объяснений, плана по передаче функций или подтверждения миссии - является глубоким предательством американских ценностей и данных обещаний", - заявил Шон ВанДайвер, ветеран и президент некоммерческой организации AfghanEvac, которая занимается переселением афганских союзников.