UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Держдеп США вимагав від РФ дотримання Віденської конвенції під час допиту дипломатів

Фото: представник Держдепартаменту США Меттью Міллер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Держдеп США прокоментував плани ФСБ РФ допитати співробітників посольства США Сілліна Джеффрі та Бернстайна Девіда в рамках справи щодо екс-співробітника американського консульства у Владивостоці Роберта Шонова і закликав дотримуватися Віденської конвенції.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу.

"Росія, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, зобов'язана ставитись до дипломатів з належною повагою і вживати всіх необхідних заходів для запобігання посяганням на їх свободу або гідність, і ми очікуємо, що РФ виконає це зобов'язання", - йдеться у заяві офіційного представника. Держдепартаменту США Меттью Міллера.

США вважають абсолютно безпідставними звинувачення на адресу Роберта Шонова і зазначають, що він працював у компанії, яка на контрактній основі надавала послуги посольству у суворій відповідності до російських законів та правил. Держдепартамент США також рішуче протестує проти спроб залякувати та переслідувати його співробітників.

Що цьому передувало

Роберт Шонов був затриманий у Росії у травні. Напередодні, 28 серпня, ФСБ поширила подробиці кримінальної справи. Його звинувачують у співпраці з іноземною державою. За версією ФСБ, він за винагороду збирав для посольства США відомості про військову операцію та протестні настрої громадян Росії. Роберту Шонову загрожує до восьми років ув'язнення.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати Америки