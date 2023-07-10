UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Держдеп США схвалив продаж Франції понад 1500 ракет Hellfire

Фото: Франція планує купити у США ракети Hellfire (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Державний департамент США ухвалив можливість продажу Франції 1515 протитанкових ракет AGM-114R2 Hellfire та супутнього обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США.

Зазначається, що уряд Франції звернувся до Штатів з проханням продати їм таких ракет на понад 203 млн доларів США. Тепер Держдеп повідомив про цю операцію Конгрес.

У відомстві зазначили, що такий продаж сприятиме посиленню безпеки країни НАТО, що вплине на політичну та економічну стабільність в Європі.

Ракети Hellfire

AGM-114R2 Hellfire - це протитанкова ракета класу "повітря-земля", яка запускається з гелікоптерів, БПЛА, літаків та наземного транспорту без прямого візуального контакту.

Починаючи з вересня 2022 року Україна офіційно отримала ракети Hellfire, до цього з ЗСУ користувались їхньою британською модифікацією Brimstone.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиФранція