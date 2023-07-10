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Держдеп США схвалив продаж Франції понад 1500 ракет Hellfire

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Понеділок 10 липня 2023 01:48
Держдеп США схвалив продаж Франції понад 1500 ракет Hellfire Фото: Франція планує купити у США ракети Hellfire (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Державний департамент США ухвалив можливість продажу Франції 1515 протитанкових ракет AGM-114R2 Hellfire та супутнього обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США.

Зазначається, що уряд Франції звернувся до Штатів з проханням продати їм таких ракет на понад 203 млн доларів США. Тепер Держдеп повідомив про цю операцію Конгрес.

У відомстві зазначили, що такий продаж сприятиме посиленню безпеки країни НАТО, що вплине на політичну та економічну стабільність в Європі.

Ракети Hellfire

AGM-114R2 Hellfire - це протитанкова ракета класу "повітря-земля", яка запускається з гелікоптерів, БПЛА, літаків та наземного транспорту без прямого візуального контакту.

Починаючи з вересня 2022 року Україна офіційно отримала ракети Hellfire, до цього з ЗСУ користувались їхньою британською модифікацією Brimstone.

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