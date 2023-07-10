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Госдеп США одобрил продажу Франции более 1500 ракет Hellfire

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Понедельник 10 июля 2023 01:48
Госдеп США одобрил продажу Франции более 1500 ракет Hellfire Фото: Франция планирует купить у США ракеты Hellfire (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Государственный департамент США принял возможность продажи Франции 1515 противотанковых ракет AGM-114R2 Hellfire и сопутствующего оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию Управления военного сотрудничества Министерства обороны США.

Отмечается, что правительство Франции обратилось в Штаты с просьбой продать им таких ракет более чем на 203 млн долларов США. Теперь Госдеп сообщил об этой операции в Конгресс.

В ведомстве отметили, что такая продажа будет способствовать усилению безопасности страны НАТО, что повлияет на политическую и экономическую стабильность в Европе.

Ракеты Hellfire

AGM-114R2 Hellfire - это противотанковая ракета класса "воздух-земля", которая запускается с вертолетов, БПЛА, самолетов и наземного транспорта без прямого визуального контакта.

Начиная с сентября 2022 Украина официально получила ракеты Hellfire, до этого с ВСУ пользовались их британской модификацией Brimstone.

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