Держдеп США просить Конгрес інформувати про утиски американських компаній в Україні

Тиск зі сторони влади в Україні стосовно американських компаній Vorex та Liberty Tools став предметом розгляду Державного департаменту та Конгресу США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Intelligence Online .

Як повідомляється, звернення конгресмена Майка Келлі щодо переслідувань американських компаній було направлено спеціальному посланнику та координатору міжнародних справ з питань енергетики Амосу Хохштейну.

У відповіді Офіс законодавчих ініціатив Державного департаменту США наголосив на підтримці зі сторони президентської адміністрації діяльності власника Vorex та Liberty Tools, й зазначив, що власник компаній Федор Закусило "за першої нагоди повинен інформувати Держдепартамент про будь-які подальші утиски компаній Liberty Tools та Vorex зі сторони владних структур в Україні".

Нагадаємо, наприкінці минулого року Федор Закусило заявив про переслідування та перешкоди у діяльності своєї компанії в Україні.

Також, як писало РБК-Україна, 1 лютого НАБУ провело обшуки в офісі "Укрнафти". Кримінальна справа стосується закупівлі труб за завищеними цінами.