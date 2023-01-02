Держбюджет України отримав рекордні надходження наприкінці року

За його даними, за грудень Україна отримала 5,5 млрд доларів або більше 200 млрд гривень міжнародних кредитів та грантів у бюджет.

"Це рекорд за час війни, попередній найбільший результат був у серпні 172 млрд гривень", - повідомив депутат.

Железняк також зазначив, що по загальним надходженням за грудень теж абсолютний рекорд в історії України: більше ніж 365 млрд гривень за місяць.