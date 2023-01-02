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Держбюджет України отримав рекордні надходження наприкінці року

Фото: бюджет України отримав у грудні 200 млрд гривень міжнародної допомоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Останній місяць 2022 року приніс одразу два рекорди в історії України: - по зовнішній допомозі Україні та по загальному фінансуванню держбюджету за місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, за грудень Україна отримала 5,5 млрд доларів або більше 200 млрд гривень міжнародних кредитів та грантів у бюджет.

"Це рекорд за час війни, попередній найбільший результат був у серпні 172 млрд гривень", - повідомив депутат.

Железняк також зазначив, що по загальним надходженням за грудень теж абсолютний рекорд в історії України: більше ніж 365 млрд гривень за місяць.

Нагадаємо, загальна міжнародна фінансова допомога Україні з боку західних країн у 2022 році склала 31,2 млрд доларів, з них 14,04 млрд доларів - це безкоштовні грантові кошти, 17,16 млрд дешеві кредити.

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Держбюджет