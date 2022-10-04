Держбюджет України: Мінфін відзвітував про доходи та видатки за останній місяць

За оперативною інформацією Держказначейства, за січень-вересень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 1745,5 млрд гривень, у тому числі загального фонду - 1593,8 млрд гривень.

При цьому, у вересні 2022 року касові видатки державного бюджету були здійснені у обсязі 295,2 млрд гривень, у тому числі загального фонду - у сумі 233,1 млрд гривень.

За січень-вересень 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 493,4 млрд гривень, у тому числі загальний фонд - у сумі 495,3 млрд гривень. У вересні фактичний дефіцит державного бюджету становив 74,9 млрд гривень, у тому числі загального фонду - 76,6 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-вересень 2022 року склали 749 млрд гривень

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-вересень 2022 року склали 304,6 млрд гривень, платежі з обслуговування - 106,1 млрд гривень