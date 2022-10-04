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Держбюджет України: Мінфін відзвітував про доходи та видатки за останній місяць

Фото: держбюджет України за вересень виконаний з дефіцитом 76,6 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вересні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 156,1 млрд гривень, що менше, ніж у серпні (204,6 млрд гривень). Також у вересні надійшло 72,5 млрд гривень міжнародної допомоги (у серпні - 109,7 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За оперативною інформацією Держказначейства, за січень-вересень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 1745,5 млрд гривень, у тому числі загального фонду - 1593,8 млрд гривень.

При цьому, у вересні 2022 року касові видатки державного бюджету були здійснені у обсязі 295,2 млрд гривень, у тому числі загального фонду - у сумі 233,1 млрд гривень.

За січень-вересень 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 493,4 млрд гривень, у тому числі загальний фонд - у сумі 495,3 млрд гривень. У вересні фактичний дефіцит державного бюджету становив 74,9 млрд гривень, у тому числі загального фонду - 76,6 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-вересень 2022 року склали 749 млрд гривень

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-вересень 2022 року склали 304,6 млрд гривень, платежі з обслуговування - 106,1 млрд гривень

Нагадаємо, у серпні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 204,6 млрд гривень, що більше, ніж у липні (169,6 млрд гривень).

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