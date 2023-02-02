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Держбюджет-2023: видатки в січні майже вдвічі перевищили доходи

Фото: видатки держбюджету перевищують доходи у 2 рази (bank.gov.ua/)
Автор: Олександр Білоус

За січень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 104,4 млрд гривень. Касові видатки держбюджету становили 193,7 млрд грн, у тому числі загального фонду - 183,6 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними прес-служби, крім того, за січень 2023 року до бюджету надійшло 36,6 млрд грн у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

За січень 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 72,3 млрд грн, у тому числі загальний фонд - у сумі 78,9 млрд грн.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень 2023 року становили 160,1 млрд грн. Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 41,4 млрд грн. Із зовнішніх джерел залучено 118,7 млрд грн (3,0 млрд євро) надходжень коштів ЄС макрофінансової допомоги.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень 2023 року склали 12,8 млрд грн.

Нагадаємо, законом про держбюджет на 2023 рік доходи держбюджету України передбачені у сумі 1 трлн 329,3 млрд гривень. Видатки становитимуть 2 трлн 580,7 млрд гривень. Граничний розмір дефіциту становить 1 трлн 296,5 млрд гривень.

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Держбюджет