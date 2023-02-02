Держбюджет-2023: видатки в січні майже вдвічі перевищили доходи

За даними прес-служби, крім того, за січень 2023 року до бюджету надійшло 36,6 млрд грн у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

За січень 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 72,3 млрд грн, у тому числі загальний фонд - у сумі 78,9 млрд грн.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень 2023 року становили 160,1 млрд грн. Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 41,4 млрд грн. Із зовнішніх джерел залучено 118,7 млрд грн (3,0 млрд євро) надходжень коштів ЄС макрофінансової допомоги.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень 2023 року склали 12,8 млрд грн.