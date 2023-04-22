Держбанки до кінця 2023 року виставлять на торги борги на понад 100 млрд гривень, - Волков

До кінця 2023 року державні банки України виставлять на торги борги на суму понад 100 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засновника та керуючого партнера групи компаній "Інвестохіллс" Андрія Волкова в колонці для Mind .

Скільки з цього продадуть, за словами фінансиста, залежить насамперед від того, чи банки будуть готові доводити на торгах ціну до прийнятного для покупців рівня.

Тобто пропонувати дисконти понад 80% номіналу та проводити голландські аукціони (зі зниженням ціни). Якщо ні - буде продано одиничні лоти. Якщо держбанки наважаться на дисконти, можуть продати цього року 50-70%, а решту портфелів - лише після подальшого зниження ціни.

Також, на думку Волкова, існує висока ймовірність списання значної частини проблемних кредитів.

"Насамперед такий крок варто очікувати від ПриватБанку, оскільки його основні боржники входять або увійшли до процедури банкрутства. Це значно вплине на рівень NPL на балансах, оскільки в ході банкрутства реалізацією заставних активів займається не банк, а ліквідатор, який часом хоче отримати хоч якісь гроші. І застава йде за безцінь", - зазначив бізнесмен.

При цьому, він зауважив, що в уряді та НБУ досі триває дискусія: продавати проблемні активи під час війни або чекати на її закінчення та спробувати продати дорожче.

"НБУ швидше проти продажу, а Кабмін загалом за. Але дискусія є, тож найближчим часом цей процес може призупинитися. Нові активи не виводитимуться на торги, а ті, що продаються зараз, не опустяться в ціні до рівня, який буде прийнятним для покупця", - прогнозує Волков.

За даними НБУ, на 1 березня 2023 року у ПриватБанку, Ощадбанку, Укргазбанку та Укрексімбанку сума непрацюючих кредитів склала близько 324 млрд грн. Це близько 75% усієї "проблемки" в банківській системі.

Раніше Волков зазначав, що найбільше токсичних кредитів сконцентровано у корпоративному сегменті. Частка NPL у бізнес-позиках банків у лютому 2023 року перевищила 43,3%, це близько 364 млрд грн.