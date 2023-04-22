Госбанки до конца 2023 года выставят на торги долги более чем на 100 млрд гривен, - Волков

До конца 2023 года государственные банки Украины выставят на торги долги на сумму более 100 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на основателя и управляющего партнера группы компаний "Инвестохилс" Андрея Волкова в колонке для Mind .

Сколько из этого продадут, по словам финансиста, зависит прежде всего от того, будут ли банки готовы доводить на торгах цену до приемлемого для покупателей уровня.

То есть, предлагать дисконты более 80% номинала и проводить голландские аукционы (со снижением цены). Если нет - будут проданы единичные лоты. Если госбанки отважатся на дисконты, могут продать в этом году 50–70%, а остальные портфели только после дальнейшего снижения цены.

Также, по мнению Волкова, существует высокая вероятность списания значительной части проблемных кредитов.

"Прежде всего, такой шаг следует ожидать от ПриватБанка, поскольку его основные должники входят или вошли в процедуру банкротства. Это значительно повлияет на уровень NPL на балансах, поскольку в ходе банкротства реализацией залоговых активов занимается не банк, а ликвидатор, порой желающий получить хоть какие-то деньги. И залог уходит за бесценок", -отметил бизнесмен.

При этом он отметил, что в правительстве и НБУ до сих пор продолжается дискуссия: продавать проблемные активы во время войны или ждать ее окончания и попытаться продать дороже.

"НБУ скорее против продажи, а Кабмин в целом за. Но дискуссия есть, так что в ближайшее время этот процесс может приостановиться. Новые активы не будут выводиться на торги, а продаваемые сейчас не опустятся в цене до уровня, который будет приемлемым для покупателя", - прогнозирует Волков.

По данным НБУ, на 1 марта 2023 г. в ПриватБанке, Ощадбанке, Укргазбанке и Укрэксимбанке сумма неработающих кредитов составила около 324 млрд грн. Это около 75% всей "проблемки" в банковской системе.

Ранее Волков отмечал, что больше всего токсичных кредитов сконцентрировано в корпоративном сегменте. Доля NPL в бизнес-ссудах банков в феврале 2023 года превысила 43,3%, это около 364 млрд грн.