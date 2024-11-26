Без державної підтримки Україна може втратити 25% своєї промисловості, - GMK Center

Повномасштабна агресія РФ вдарила по поточному розвитку і перспективам української економіки. Україна стикалася з проблемою деіндустріалізації задовго до 2022 року, однак наслідки війни загрожують скоротити промислові можливості країни щонайменше на 20-25%.

Про це свідчить обвал показників за окремими секторами економіки у 2022 році, який виявився найбільш сильним: у металургії він склав 66,5% р./р., у машинобудуванні – 43,1% р./р., у будівництві - 35,2% р./р.

"Як наслідок повномасштабної агресії РФ, індекс промислового виробництва в Україні (базис – 2016 р.) обвалився зі 101,7% у грудні-2021 до 69,4% у червні поточного року. Саме промвиробництво в Україні у 2022-му скоротилося на 36,7% р./р. Індекс будівельної продукції (базис – 2016 р.) аналогічно впав зі 199,7% наприкінці 2021-го до 94,2% у червні-2024", - йдеться у дослідженні.

Також через війну Україна падає і в інвестиційну прірву: капітальні інвестиції в Україні 2022-го порівняно з попереднім роком впали на 48,7%, а 2023 року порівняно з 2021-м – на 56,2%. Тотальне недоінвестування, яке почалося ще задовго до війни, посилилося після її початку.

"Без сильного промислового базису Україна не зможе розвиватися і не відновиться після закінчення війни навіть до довоєнного рівня соціально-економічного розвитку і виробництва. Україні потрібна системна підтримка базових галузей економіки (машинобудування, ГМК, хімпром), які наповнюють державний і місцеві бюджети, приносять у країну валютну виручку. Для цього потрібні правильна державна політика щодо стимулювання розвитку промисловості та значні інвестиції", - вказують у GMK Center.

Як відомо, у 2024 році Україна повернула частину втрачених позицій на глобальному ринку залізорудної сировини. За перші 8 місяців року на експорт було відправлено 23,3 млн т сировини - це майже стільки ж, як за весь 2022-й рік, і суттєво більше, ніж у 2023-му. За перші 8 місяців 2024 р. експортери принесли в Україну вже понад 2 млрд доларів валютного виторгу.