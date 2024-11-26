Без государственной поддержки Украина может потерять 25% своей промышленности, - GMK Center

Полномасштабная агрессия РФ ударила по текущему развитию и перспективам украинской экономики. Украина сталкивалась с проблемой деиндустриализации задолго до 2022 года, однако последствия войны угрожают сократить промышленные возможности страны как минимум на 20-25%.

Об этом свидетельствует наиболее сильный обвал показателей по отдельным секторам экономики в 2022 году: в металлургии он составил 66,5% г./г., в машиностроении – 43,1% г./г., в строительстве - 35, 2% г./г.

Как следствие полномасштабной агрессии РФ, индекс промышленного производства в Украине (базис – 2016 г.) обвалился со 101,7% в декабре-2021 до 69,4% в июне текущего года. Само промпроизводство в Украине в 2022-м сократилось на 36 ,7% г./г. 2016 г.) аналогично упал со 199,7% в конце 2021-го до 94,2% в июне-2024", - говорится в исследовании.

Также из-за войны Украины падает и в инвестиционную бездну: капитальные инвестиции в Украине в 2022-м по сравнению с предыдущим годом упали на 48,7%, а в 2023 году по сравнению с 2021-м – на 56,2%. Тотальное недоинвестирование, начавшееся еще задолго до войны, усилилось после ее начала.

"Без сильного промышленного базиса Украина не сможет развиваться и не восстановится после окончания войны даже до довоенного уровня социально-экономического развития и производства. Украине нужна системная поддержка базовых отраслей экономики (машиностроение, ГМК, химпром), которые наполняют государственный и местные бюджеты, приносят в страну валютную выручку. Для этого нужна правильная государственная политика по стимулированию развития промышленности и значительные инвестиции", - указывают в GMK Center.

Как известно, в 2024 году Украина вернула часть утраченных позиций на глобальном рынке железорудного сырья. За первые 8 месяцев года на экспорт было отправлено 23,3 млн т сырья - это почти столько же, как за весь 2022 год, и существенно больше, чем в 2023 году. За первые 8 месяцев 2024 г. экспортеры принесли в Украину уже более 2 млрд долларов валютной выручки.