Державна "Центренерго" виявилась неготовою до зими, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка в колонці на ЕП .

"Готовність державних генеруючих потужностей компанії "Центренерго" викликає у більшості енергетиків сумну посмішку. "Центренерго" зараз – далеко поза межами добра і зла. Здатність станцій компанії пропрацювати сезон викликає дуже серйозні побоювання. "Вся надія на ДТЕК" - який такою надією зазвичай радісно користується - і отримує додаткові "цукерки", - заявив Харченко.

За його словами, державний "Енергоатом" також виявився неготовим до зими, через що країна змушена щодня спалювали на 12-15 тисяч тону вугілля більше.

"Останні тижні з дев’яти блоків, що залишились в оперуванні "Енергоатом", щонайменше один блок стоїть і ще один працює максимум на 50% потужності (щодо цього блоку - окрема епічна історія яку колись опишуть, сподіваюсь, слідчі відповідних органів). 12-15 тис. тонн вугілля витрачається щоденно, бо "Енергоатом" вчасно не підготував блоки до опалювального сезону. Якби цього не було, проблеми вугілля зараз не існувало б в принципі", - переконаний експерт.

Харченко заявив, що ситуація погіршується в щоденному режимі. Такими темпами, Україна залишиться без вугілля в розпал опалювального сезону, переконаний експерт.

"Не складно порахувати, що такими темпами ми залишимось без вугілля в розпал опалювального сезону. А це лише осінь. Плюсові температури. Коли розпочнеться період "нижче нуля" за вікном, споживання вугілля продовжить зростати. За умови холодів - зросте вдвічі", - прогнозує Харченко.