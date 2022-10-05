Государственная "Центрэнерго" оказалась неготова к зиме, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Центра исследований энергетики Александра Харченко в колонке на ЭП .

"Готовность государственных генерирующих мощностей компании "Центрэнерго" вызывает у большинства энергетиков грустную улыбку. "Центрэнерго" сейчас - далеко за пределами добра и зла. Способность станций компании проработать сезон вызывает очень серьезные опасения. "Вся надежда на ДТЭК" - такой надеждой обычно радостно пользуется - и получает дополнительные "конфеты", - заявил Харченко.

По его словам, государственный "Энергоатом" также оказался неготов к зиме, из-за чего страна вынуждена ежедневно сжигать на 12-15 тысяч тонн угля больше.

"Последние недели из оставшихся в оперировании "Энергоатом" девяти блоков по меньшей мере один блок стоит и еще один работает максимум на 50% мощности (по этому блоку - отдельная эпическая история которую когда-то опишут, надеюсь, следователи соответствующих органов). 12 -15 тыс. тонн угля тратится ежедневно, потому что "Энергоатом" вовремя не подготовил блоки к отопительному сезону. Если бы этого не было, проблемы угля сейчас бы не существовали в принципе", - убежден эксперт.

Харченко заявил, что ситуация усугубляется в ежедневном режиме. Такими темпами Украина останется без угля в разгар отопительного сезона, убежден эксперт.

"Не сложно посчитать, что такими темпами мы останемся без угля в разгар отопительного сезона. А это лишь осень. Плюсовые температуры. Когда начнется период "ниже нуля" за окном, потребление угля продолжит расти. При холодах - вырастет вдвое", - прогнозирует Харченко.