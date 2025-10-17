ua en ru
Пт, 17 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Держава та бізнес мають спільно підтримати повернення ветеранів до промислових регіонів, - Метінвест

Україна, П'ятниця 17 жовтня 2025 13:16
UA EN RU
Держава та бізнес мають спільно підтримати повернення ветеранів до промислових регіонів, - Метінвест Фото: директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом "Групи Метінвест" Тетяна Петрук (metinvestholding.com)
Автор: Олександр Мороз

Відновлення України неможливе без розвитку індустрії, тож держава має створити спільні програми з бізнесом для повернення ветеранів та переселенців у промислові регіони.

Як пише РБК-Україна, про це розповіла директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом "Групи Метінвест" Тетяна Петрук під час заходу "Діалоги з NV. Бізнес і нова реальність", що відбувся у Києві, .

За словами Тетяни Петрук, проблеми з кадрами відчувають усі галузі, і нині в компанії відкрито близько 4 тисяч вакансій. Вона зазначила, що у вересні вдалося переломити тенденцію відтоку персоналу, проте знайти кваліфікованих фахівців стає дедалі складніше. У регіонах присутності компанії - Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському - спостерігається нестача робочої сили, тому підприємства самостійно навчають нових працівників.

"Метінвест" скоротив тривалість навчальних програм, роблячи акцент на практичних навичках: якщо раніше підготовка підручного сталевара тривала до дев’яти місяців, то тепер - від двох до чотирьох. Компанія також активно залучає ветеранів війни, пропонуючи їм навчання, житло та гідну оплату праці.

"Бізнес не може повністю замінити державу - потрібна спільна програма підтримки. Відбудова України почнеться з відновлення індустрії, тож держава має допомогти, щоб ветерани й переселенці могли жити та працювати в промислових регіонах", - наголосила Петрук.

Окремо вона звернула увагу на проблему відтоку молоді. Через появу законопроєкту, що дозволяє чоловікам виїжджати за кордон, у вересні компанію залишили понад 200 працівників віком 18–22 років. Це, за її словами, поставило під загрозу програми співпраці з профтехами та ініціативи "Перше робоче місце" і "Молодий фахівець".

Серед ефективних рішень Петрук назвала повернення українських студентів, які навчаються за кордоном. Цього року "Метінвест" уперше організував для них практику на своїх підприємствах у Великій Британії та Україні.

Компанія також розвиває програми для ветеранів і жінок, що дають змогу здобути нову професію в університеті "Метінвест Політехніка". За словами Петрук, нині 30% персоналу компанії становлять жінки - вони працюють машиністками кранів, електромонтерками, а також у кар’єрах.

"Ми навчаємо жінок технічним професіям, які традиційно вважалися чоловічими. Це допомагає компенсувати дефіцит кадрів, адже кожен п’ятий наш співробітник зараз у війську", - каже вона.

Нагадаємо, за 5 останніх років найбільші металургійні підприємства України сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року, сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Як відомо, "Метінвест" Ахметова став лідером серед металургійних компаній у рейтингу найбільших платників податків України. Також "Метінвест" увійшов до ТОП-10 найбільших платників у всіх галузях: у 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 19,8 млрд грн, а за перше півріччя 2025-го - 9,3 млрд грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метінвест Ветерани
Новини
Тактика випаленої землі: як Росія б’є по енергосистемі та чи буде світло взимку
Тактика випаленої землі: як Росія б’є по енергосистемі та чи буде світло взимку
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить