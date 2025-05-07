Держава регулює рентабельність аптек, але рентабельність виробників не регулює, - експерт

Фармацевтична спільнота заявляє про дисбаланс у державному регулюванні ціноутворення на ліки. Утім держава обмежує прибутки аптек, але не контролює прибутки виробників, які формують більшу частину вартості ліків.

"Причому держава зараз регулює рентабельність аптек, але рентабельність виробників вона не регулює. 75% ціни лікарського засобу - це ціна виробника. І 25 розподіляється між дистриб’ютором і маленькою аптекою", - зазначила вона.

Пруднікова вважає, що саме виробники відповідальні за завищення цін у минулому: "Коли починався цей бум весь, виробники казали, що ліки дорогі, тому що великий відсоток маркетингу вони платять. Вже два місяці як маркетинг заборонений. Ліки здешевшали? Ви побачили, що на 60–70%, як вони казали, вони платили начебто? Я ж не знаю, я його не отримувала".

За її словами, нове державне регулювання вдарило передусім по малих аптеках, які і до того працювали на межі виживання: "Якщо раніше регулювалася націнка на лікарські засоби тільки на національний перелік, то зараз держава обмежила, зменшила процент націнки і обмежила на весь перелік лікарських засобів".