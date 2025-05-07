Государство регулирует рентабельность аптек, но рентабельность производителей не регулирует, - эксперт

Фармацевтическое сообщество заявляет о дисбалансе в государственном регулировании ценообразования на лекарства. Впрочем, государство ограничивает доходы аптек, но не контролирует доходы производителей, которые формируют большую часть стоимости лекарств.

"Причем государство сейчас регулирует рентабельность аптек, но рентабельность производителей оно не регулирует. 75% цены лекарственного средства - это цена производителя. И 25 распределяется между дистрибьютором и маленькой аптекой", - отметила она.

Прудникова считает, что именно производители ответственны за завышение цен в прошлом: "Когда начинался этот бум весь, производители говорили, что лекарства дорогие, потому что большой процент маркетинга они платят. Уже два месяца как маркетинг запрещен. Лекарства подешевели? Вы увидели, что на 60-70%, как они говорили, они платили вроде бы? Я же не знаю, я его не получала".

По ее словам, новое государственное регулирование ударило прежде всего по малым аптекам, которые и до того работали на грани выживания: "Если раньше регулировалась наценка на лекарственные средства только на национальный перечень, то сейчас государство ограничило, уменьшило процент наценки и ограничило на весь перечень лекарственных средств".