Держава почала повертати гроші за навчання дітям захисників: як працює нова програма
Перші 1000 дітей ветеранів і ветеранок вже отримали в застосунку "Дія" сповіщення про можливість компенсації вартості контрактного навчання.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).
Що відомо
Йдеться про пілотну програму, яка охоплює заклади професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Насамперед сповіщення отримують випускники бакалаврату й магістратури, щоб вони встигли скористатися підтримкою ще до завершення навчання цього року.
Після отримання сповіщення студент має протягом 20 календарних днів підтвердити сертифікат у "Дії". Лише після цього кошти надійдуть безпосередньо на рахунок закладу освіти.
Надсилання сповіщень триває поетапно. Якщо ви ще не отримали повідомлення, варто:
- перевірити в адміністрації, чи ваш заклад уклав договір з Мінветеранів;
- подати документи, що підтверджують статус (свідоцтво про народження та витяг з ЄДРВВ).
Хто має право на компенсацію
Право на допомогу мають діти, які навчаються на контракті та належать до однієї з категорій:
- діти загиблих захисників;
- діти ветеранів з інвалідністю внаслідок війни;
- діти учасників бойових дій;
- діти зниклих безвісти або полонених;
- діти постраждалих учасників Революції Гідності.
Як долучитися закладам освіти
Щоб стати учасником програми, заклад має укласти договір з Міністерством у справах ветеранів, мати ліцензію, гарантувати покриття повної вартості навчання та щомісяця звітувати про використання коштів.
Детальні умови участі та зразок договору - на сайті Мінветеранів.
Програма спрямована на те, щоб діти захисників мали рівний доступ до якісної освіти - адресно, прозоро та без бюрократії.
Раніше РБК-Україна писало, що ветерани та їхні родини з Львівської, Івано-Франківської та Дніпропетровської областей можуть безкоштовно здобути одну з 20 затребуваних професій - від водія й електромонтера до програміста чи масажиста. Навчання проходить у межах проєкту МОМ за підтримки ЄС та українських міністерств.
Також ми писали, що в Україні різко зменшилась кількість випускників шкіл - лише 360 тисяч проти 800 тисяч 25 років тому. Через це до 2030 року Міністерство освіти планує скоротити мережу вишів до 100, укрупнюючи заклади для підвищення якості освіти.
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