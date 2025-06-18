Государство начало возвращать деньги за обучение детям защитников: как работает новая программа
Первые 1000 детей ветеранов и ветеранок уже получили в приложении "Дія" оповещение о возможности компенсации стоимости контрактного обучения.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).
Что известно
Речь идет о пилотной программе, которая охватывает учреждения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования. Прежде всего уведомления получают выпускники бакалавриата и магистратуры, чтобы они успели воспользоваться поддержкой еще до завершения обучения в этом году.
После получения уведомления студент должен в течение 20 календарных дней подтвердить сертификат в "Дії". Только после этого средства поступят непосредственно на счет учебного заведения.
Отправка уведомлений продолжается поэтапно. Если вы еще не получили сообщение, стоит:
- проверить в администрации, заключило ли ваше заведение договор с Минветеранов;
- подать документы, подтверждающие статус (свидетельство о рождении и выписку из ЕГРВВ).
Кто имеет право на компенсацию
Право на помощь имеют дети, которые учатся на контракте и относятся к одной из категорий:
- дети погибших защитников;
- дети ветеранов с инвалидностью вследствие войны;
- дети участников боевых действий;
- дети пропавших без вести или пленных;
- дети пострадавших участников Революции Достоинства.
Как присоединиться учебным заведениям
Чтобы стать участником программы, заведение должно заключить договор с Министерством по делам ветеранов, иметь лицензию, гарантировать покрытие полной стоимости обучения и ежемесячно отчитываться об использовании средств.
Подробные условия участия и образец договора - на сайте Минветеранов.
Программа направлена на то, чтобы дети защитников имели равный доступ к качественному образованию - адресно, прозрачно и без бюрократии.
Ранее РБК-Украина писало, что ветераны и их семьи из Львовской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областей могут бесплатно получить одну из 20 востребованных профессий - от водителя и электромонтера до программиста или массажиста. Обучение проходит в рамках проекта МОМ при поддержке ЕС и украинских министерств.
Также мы писали, что в Украине резко уменьшилось количество выпускников школ - всего 360 тысяч против 800 тысяч 25 лет назад. Из-за этого до 2030 года Министерство образования планирует сократить сеть вузов до 100, укрупняя заведения для повышения качества образования.
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