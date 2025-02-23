Держава оплатить зберігання репродуктивних клітин для військових: як отримати послугу

Нещодавно уряд прийняв постанову, яка дозволить захисникам і захисницям безоплатно отримати послугу із забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин.

Отримати послугу можна буде в закладах, які укладуть договір із НСЗУ.

Ця послуга надається на випадок втрати репродуктивної функції при виконанні обов’язків з оборони держави. Вона доступна для:

військовослужбовців та військовослужбовиць Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів;

осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, НАБУ, ДКВС;

поліцейських.

Як отримати послугу

Звернутися до закладу охорони здоров’я із заявою. Пред’явити

оригінали паспорта,

ідентифікаційного коду,

направлення від командира/командирки частини або лікаря/лікарки.

Послуги з забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців здійснюють медзаклади всіх форм власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали з НСЗУ відповідні договори.