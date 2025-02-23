Держава оплатить зберігання репродуктивних клітин для військових: як отримати послугу

Військові зможуть безоплатно зберігати свої репродуктивні клітини. Держава покриє послуги з їх забору, кріоконсервації та зберігання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України.
Нещодавно уряд прийняв постанову, яка дозволить захисникам і захисницям безоплатно отримати послугу із забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин.
Отримати послугу можна буде в закладах, які укладуть договір із НСЗУ.
Ця послуга надається на випадок втрати репродуктивної функції при виконанні обов’язків з оборони держави. Вона доступна для:
Звернутися до закладу охорони здоров’я із заявою. Пред’явити
Послуги з забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців здійснюють медзаклади всіх форм власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали з НСЗУ відповідні договори.
Зауважимо, що раніше в Україні виникли суперечки через законодавчу заборону на використання репродуктивного матеріалу загиблих на війні чоловіків для жінок.
Ба більше, навіть планувалося утилізувати біоматеріал чоловіків, що загинули під час бойових дій. Детальніше про цю ситуацію можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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