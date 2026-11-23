Суть справи банку "Михайлівський"

Як зазначають у ФГВФО, позов стосується оборудки, реалізованої у травні 2016 року - за кілька днів до визнання банку "Михайлівський" неплатоспроможним. Тоді єдиний акціонер банку - ТОВ "ЕКОСІПАН", що майже повністю належало Віктору Поліщуку, - передав портфель прибуткових споживчих кредитів підконтрольній фінансовій компанії "Плеяда".

Згодом права вимоги перейшли до іншої пов'язаної структури - ФК "Фагор". Гроші за кредитний портфель до банку не надійшли, а вартість втраченого активу склала близько 700 млн грн.

У 2021 році Північний апеляційний господарський суд визнав операцію нікчемною. Фонд подав позов про відшкодування збитків на суму близько 682 млн грн. Однак його відхилили, оскільки суди не можуть визначитись, з якого моменту рахувати строк позовної давності.

Юридична колізія та позиція захисту

Саме це питання тепер має вирішити Верховний Суд. Проблема полягає в тому, що в аналогічних справах суд застосовував різні підходи: відлік трирічного строку пов'язували як із виникненням недостатності майна банку, так і з продажем конкретного активу або завершенням ліквідаційної процедури.

"Йдеться про понад 682 млн грн, які банк втратив за кілька днів до виходу з ринку, і ще 2,7 млрд грн у інших справах проти того ж бенефіціара. Якщо суд відмовляє лише через те, що не може визначитись, як рахувати строк давності, втрачають передусім кредитори банку та держава. Відповідальність за збитки банку має бути невідворотною", - наголосила у коментарі "24 Каналу" адвокат Юлія Семенчук.

Наслідки на 100 мільярдів: справи Жеваго та інших ексбанкірів

Як пише "24 Канал", наслідки судового рішення можуть поширитися на низку інших масштабних спорів. Зокрема, Фонд домагається відшкодування близько 46 млрд грн у справі банку "Фінанси та кредит", колишнім власником якого є Костянтин Жеваго, понад 22,8 млрд грн - у справі "Дельта Банку", близько 27 млрд грн - у справах "ВіЕйБі Банку" та "Фінансової ініціативи", понад 8,4 млрд грн щодо "Імексбанку" та понад 2,4 млрд грн - у справі банку "Київська Русь".

Також зазначається, що є інші позови до підсанкційного бізнесмена Віктора Поліщука ще на 2,7 млрд грн.

Кошти, стягнуті з колишніх власників і пов'язаних осіб, спрямовуються на розрахунки з кредиторами неплатоспроможних банків, а також на погашення заборгованості Фонду перед державою за раніше залученими позиками.

Таким чином, Верховний Суд має визначити не лише перспективу конкретного позову, а й підхід до застосування позовної давності у спорах, загальна сума яких перевищує 100 млрд грн. Від послідовності судової практики залежить, чи матимуть кредитори та держава дієвий механізм відшкодування збитків, завданих банкам.