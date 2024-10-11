Держава має створити кращі умови для будівництва зеленої енергетики, - американський інвестор

"Ми б хотіли бачити більше передбачуваності з точки зору держави, чіткі і зрозумілі регуляторні рамки, які не будуть часто змінюватися. Також хотіли б бачити вирішення проблем з Гарантованим покупцем… Вочевидь, це те, що сповільнює зараз нас і це є поточним викликом", - сказав Дейц на форумі "Енергія бізнесу 2024".

Він зазначив, що його компанія вже інвестувала сотні мільйонів доларів в проєкти зеленої енергетики в Україні та найближчими роками готова вкласти ще близько 500 млн доларів в будівництво сотень мегават потужностей зеленої енергетики.

За його словами, інвестори в Україні зустрічаються з великою кількістю викликів і не бачать достатньої підтримки з боку держави, щоб мати більше впевненості, гарантій щодо реалізації своїх проєктів.

"Ми не можемо покладатися на державу. Ми дуже хотіли б діяти в передбачуваних умовах, але наразі партнери з боку держави не настільки передбачувані в контексті зеленого тарифу та інших питань", - підкреслив американський інвестор.

За його словами, будь хто може втрутитися, потурбувати, прайс-кепи переглядаються час від часу, рамки (регуляторні - ред) можуть змінюватися, без попереджень змінюється законодавство. Всі ці речі формують ризики.

На його думку, держава має забезпечити умови для того, щоб інвестори були зацікавлені розвивати зелену енергетику і це було вигідно для бізнесу.

"Нам потрібно справжнє рівне партнерство з державою, з сектором. Ми хочемо надійності, стабільності. Зі свого боку ми готові до збільшення (потужностей – ред.) ринку електроенергії, можемо генерувати значні обсяги інвестицій без вказівок з боку держави і реагувати на потреби ринку", - сказав засновник VR Capital Group.

"З урахуванням вартості капіталу треба вживати кроки та заходи для фінансування ВДЕ на конкурсних засадах і зменшити вартість запозиченого капіталу. Це було б добре для всіх. Тим паче, що енергетика це критична галузь для України", - підсумував Дейц.

Як повідомлялося, борг ДП "Гарантований покупець" перед ВДЕ складає близько 35,8 млрд грн. На думку інвесторів, держава має пріоритезувати розвиток зеленої енергетики України конкретними рішеннями та діями, які стимулюватимуть інвесторів вкладати кошти в цю галузь, будувати нові електростанції та зменшувати дефіцит потужностей в енергосистемі України.