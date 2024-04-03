UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Держава має продовжити пом’якшення валютних обмежень, - НБУ

Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Сергей Новиков

Держава має продовжити курс щодо пом’якшення валютних обмежень, оскільки вільний рух капіталу сприятиме підвищенню шансів держави на отримання необхідного обсягу фінансової допомоги у поточному році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного.

"Нам потрібно і надалі пом'якшувати валютні обмеження введені з початком вторгнення. Бізнесу необхідні можливості, які надає вільний рух капіталу", - сказав Пишний. 

Разом з тим він наголошує на необхідності регуляції певних бізнес-процесів, зокрема надмірного попиту на валюту під час інвестування та в інших випадках.  

"Наша макрофінансова стабільність досягнута під час війни не є ані випадковою, ані тим більше магічною. Це результат скоординованих дій і складних, вивірених рішень багатьох: президента, уряду, партнерів та звісно НБУ", - додає очільник регулятора.  

За його словами, рівень бюджетного дефіциту за результатами 2023 року складає -27% ВВП. Відповідно для підтримки макроекономічних показників мають бути задіяні значні фінансові ресурси партнерів та країн, що допомагають Україні в часи війни, повідомляв раніше Пишний. 

"Маємо рекордний бюджетний дефіцит за результатами 2023 року — 27% ВВП, за нашими оцінками. Це колосальні цифри. У бюджет 2024 року також закладений значний дефіцит, вагому частину якого буде дуже важко покрити без зовнішньої фінансової допомоги. Сьогодні мова йде про $37 млрд від наших іноземних партнерів у 2024 році", - зазначає Пишний.

На думку очільника НБУ цей показник - 37 млрд доларів - є саме тим, мінімальним, який дасть змогу збалансувати макроекономічні показники і зберігати систему стабільною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниВалютний ринок