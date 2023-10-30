Держава має покращити дисципліну розрахунків на ринку електроенергії, - нардеп

Держава має забезпечити достатню фінансову дисципліну на ринку електроенергії, щоб поточна проблема боргів вирішилась і не виникала в подальшому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрія Геруса.

"Нам, по перше, треба попрацювати над фінансовою дисципліною. Щоб все дисципліновано оплачувалося і не виникало великих боргів в енергетичному секторі", - сказав Герус.

За його словами, на початку жовтня на засіданні комітету депутати розглядали проблему ліквідності на енергоринку.

"Вересень став переломним місяцем, коли явно видно позитивний ефект для ліквідності енергосистеми, енергетичних підприємств", - додав депутат.

Він зазначив, що кошти від підвищення ціни електроенергії для населення та бізнесу, яке відбулося влітку, дозволило енергетикам підготуватися до цієї зими та допомагатимуть й надалі.

При цьому він підкреслив, що наразі мови про підвищення тарифів на електроенергію для населення не йде.

Раніше повідомлялося, що компанія "Енергоатом" на кінець 2023 року матиме 17 млрд грн заборгованості через відсутність джерел фінансування оплати цього боргу.

Окрім того, заборгованість компанії "Укренерго" перед держпідприємством "Гарантований покупець" щодо оплати за "зелену" електроенергію з початку року збільшилась в 2,5 рази і на сьогодні становить 32,2 млрд грн