Держава має подолати боргову кризу в енергетиці, щоб залучити нові інвестиції, - експерт

Він зазначив, що країна потребує нових електростанцій, оскільки багато потужностей вже безповоротно знищила РФ.

"А щоб побудувати свою, ми маємо – як держава Україна зробити одну просту річ - ми маємо подолати кризу, яка зараз є. Вона фінансова, але фінансова криза з собою веде кризу недовіри. Недовіри великих інвесторів, в енергетику України", - сказав Ігнатьєв.

За його словами, наразі борги в зелену енергетику перед інвесторами складають 34 млрд грн і це є однією з вагомих причин, чому в країні не розбудовуються нові станції.

"Треба закрити ці борги. І тоді інвестор побачить..."Інвестор" – це в лапках, група різних інвесторів. Вони побачать, що з цією країною можна робити великі-довготермінові проєкти", - пояснив Ігнатьєв.

"Я з ними спілкуюся постійно. Є інвестори з-за кордону, які хочуть вкладати в Україну. Вони хочуть вкладати в накопичувач електроенергії, щоб балансувати енергосистему", - додав експерт.

Нагадаємо, аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'я Орлова раніше заявила, що заборгованість на ринку електроенергії України залишається критичною проблемою, яка суттєво впливає на розвиток енергетичного сектору країни.