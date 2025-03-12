Держава має підтримати будівництво ВЕС податковими стимулами, – інвестори

Будівництво вітроелектростанцій в Україні може прискоритись, якщо держава надасть податкові стимули для інвесторів на імпорт енергетичного обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови правління Української вітроенергетичної асоціації Андрія Конеченкова.

Конеченков розповів, що інвестори очікують від Верховної Ради голосування за законопроєкт №11455, який передбачає скасування сплати імпортного мита та ПДВ при ввезенні обладнання для вітроенергетики, щоб це прискорило будівництво нових ВЕС в країні.

"Всі інвестори, всі, хто будують вітротурбіни, дуже просять спростити цю ситуацію, бо і так складна ситуація з фінансуванням", - підкреслив голова правління УВЕА.

Конеченков підкреслює, що уряд затвердив Нацплан з розвитку відновлюваної енергетики до 2030 року, який передбачає побудову 6,1 ГВт таких потужностей.

При цьому, за даними УВЕА, інвестори можуть забезпечити будівництво близько 4 ГВт до 2030 року потужностей вітроенергетики, якщо держава сприятиме реалізації цих проєктів.

Нагадаємо, Асоціація сонячної енергетики України повідомляла, що в Україні з середини 2024 року прискорилося будівництво сонячних електростанцій завдяки тому, що держава скасувала для інвесторів мито та сплату ПДВ на імпорт обладнання.

В асоціації зазначають, що це стимулювало домогосподарства, малий та середній бізнес будувати сонячні електростанції для того, щоб забезпечити себе електроенергією на випадок відключень.

Нагадаємо, раніше зазначалось, що "Укренерго" у 2025 році планує мати достатній рівень надходжень, щоб це дозволило уникнути появу нових боргів перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.