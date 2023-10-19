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Держава і легальний гральний бізнес зацікавлені в протидії нелегальному ринку, - експерт

Фото: Зоряна Топорецька (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Держава, суспільство і легальний бізнес зацікавлені в розробці і впровадженні прозорих і чітких правил роботи легального ринку грального бізнесу та ефективній протидії нелегальному ринку грального бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доктора юридичних наук, доцента Зоряну Топорецьку в колонці на Liga.net.

"Сьогодні в Україні ліцензійні платежі від ліцензій у сфері грального бізнесу спрямовуються на соціальні цілі – охорону здоров’я, освіту, культуру, фізичну культуру і спорт, наукову і науково-технічну діяльність. А це близько 2 млрд грн на рік. Крім того бюджет України лише цього року отримав від грального бізнесу у вигляді різних податків близько 7 млрд грн. І це слід враховувати, умови війни, відсутність туристів, неможливість нормальної роботи наземних гральних закладів тощо", - пише експерт.

Однак, за її словами, нечіткі правила роботи ринку і надмірний податковий тиск призводять до збільшення частки тіньового сегмента.

"Наразі в Україні організовані всі дозволені види грального бізнесу, але структура ринку є нестабільною. Не лише війна впливає на гральний ринок, адже нелегальний ринок азартних ігор "розвивається і процвітає" попри війну. У чому причина?  Відповідь проста. В Україні "дешевше" вести бізнес нелегально, ніж отримувати ліцензію та працювати як організатор азартних ігор офіційно", - впевнена вона.

Відповідно необхідно змінити законодавство таким чином, щоб в Україні було "вигідніше" працювати офіційно.

Передусім мова йде про унормування питань податкового навантаження на галузь з урахуванням найвищої в Європі вартості ліцензій на гральний бізнес.

Також унормування питань оподаткування виграшів і скасування потрійної плати за ліцензію для букмекерської діяльності, казино онлайн та для гральних автоматів.

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Гральний бізнес