Держатомрегулювання заборонило експлуатацію захопленої росіянами Запорізької АЕС

Експлуатація блоків №1 та 2 була заборонена ще у серпні 2022 року.

Як зазначається в повідомленні, промисловий майданчик Запорізької АЕС зазнає періодичних обстрілів, повітряні лінії зв’язку із енергетичною системою України зазнали пошкоджень.

"Крім того, виробничі приміщення ЗАЕС, зокрема інформаційно-кризовий центр, не можуть використовуватися за призначенням через розташування у них російських військових, внаслідок окупації експлуатуюча організація ДП НАЕК "Енергоатом" немає належних можливостей для постачання товарно-матеріальних цінностей на Запорізьку АЕС", - зазначається в повідомленні.

Ці факти свідчать про порушення фундаментальних принципів забезпечення безпеки атомних станцій як реалізації стратегії глибокоешелонованого захисту, забезпечення культури безпеки, відповідальності експлуатуючої організації. Також встановлено порушення вимог законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, документів дозвільного характеру, зокрема ліцензій на експлуатацію ядерних установок, наголосили в Держатомрегулювання.

"Внаслідок окупації російськими військовими промислового майданчику не забезпечується функціонування системи фізичного захисту ядерної установки. Через окупацію і тиск (психологічний і фізичний), який здійснюють російські загарбники, не забезпечено укомплектування персоналом, який має право на безпосереднє управління реакторною установкою", - повідомили в прес-службі.