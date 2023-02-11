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Держатомрегулювання заборонило експлуатацію захопленої росіянами Запорізької АЕС

Фото: експлуатацію Запорізької АЕС заборонили (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державна інспекція ядерного регулювання України заборонило експлуатацію енергоблоків №3, 4, 5, 6 Запорізької АЕС, внаслідок неможливості усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на прес-службу Держатомрегулювання.

Експлуатація блоків №1 та 2 була заборонена ще у серпні 2022 року.

Як зазначається в повідомленні, промисловий майданчик Запорізької АЕС зазнає періодичних обстрілів, повітряні лінії зв’язку із енергетичною системою України зазнали пошкоджень.

"Крім того, виробничі приміщення ЗАЕС, зокрема інформаційно-кризовий центр, не можуть використовуватися за призначенням через розташування у них російських військових, внаслідок окупації експлуатуюча організація ДП НАЕК "Енергоатом" немає належних можливостей для постачання товарно-матеріальних цінностей на Запорізьку АЕС", - зазначається в повідомленні.

Ці факти свідчать про порушення фундаментальних принципів забезпечення безпеки атомних станцій як реалізації стратегії глибокоешелонованого захисту, забезпечення культури безпеки, відповідальності експлуатуючої організації. Також встановлено порушення вимог законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, документів дозвільного характеру, зокрема ліцензій на експлуатацію ядерних установок, наголосили в Держатомрегулювання.

"Внаслідок окупації російськими військовими промислового майданчику не забезпечується функціонування системи фізичного захисту ядерної установки. Через окупацію і тиск (психологічний і фізичний), який здійснюють російські загарбники, не забезпечено укомплектування персоналом, який має право на безпосереднє управління реакторною установкою", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, за оцінками НБУ, попри очікуване повернення контролю над ЗАЕС зі зменшенням безпекових ризиків, її інтеграція в енергосистему припускається лише в другому півріччі 2024 року через вірогідне замінування території та пошкодження обладнання.

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Запорізька АЕСАЕС