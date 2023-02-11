ua ru
Сб, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Держатомрегулювання заборонило експлуатацію захопленої росіянами Запорізької АЕС

Новость на русском →
Україна, Субота 11 лютого 2023 10:52
Держатомрегулювання заборонило експлуатацію захопленої росіянами Запорізької АЕС Фото: експлуатацію Запорізької АЕС заборонили (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державна інспекція ядерного регулювання України заборонило експлуатацію енергоблоків №3, 4, 5, 6 Запорізької АЕС, внаслідок неможливості усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на прес-службу Держатомрегулювання.

Експлуатація блоків №1 та 2 була заборонена ще у серпні 2022 року.

Як зазначається в повідомленні, промисловий майданчик Запорізької АЕС зазнає періодичних обстрілів, повітряні лінії зв’язку із енергетичною системою України зазнали пошкоджень.

"Крім того, виробничі приміщення ЗАЕС, зокрема інформаційно-кризовий центр, не можуть використовуватися за призначенням через розташування у них російських військових, внаслідок окупації експлуатуюча організація ДП НАЕК "Енергоатом" немає належних можливостей для постачання товарно-матеріальних цінностей на Запорізьку АЕС", - зазначається в повідомленні.

Ці факти свідчать про порушення фундаментальних принципів забезпечення безпеки атомних станцій як реалізації стратегії глибокоешелонованого захисту, забезпечення культури безпеки, відповідальності експлуатуючої організації. Також встановлено порушення вимог законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, документів дозвільного характеру, зокрема ліцензій на експлуатацію ядерних установок, наголосили в Держатомрегулювання.

"Внаслідок окупації російськими військовими промислового майданчику не забезпечується функціонування системи фізичного захисту ядерної установки. Через окупацію і тиск (психологічний і фізичний), який здійснюють російські загарбники, не забезпечено укомплектування персоналом, який має право на безпосереднє управління реакторною установкою", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, за оцінками НБУ, попри очікуване повернення контролю над ЗАЕС зі зменшенням безпекових ризиків, її інтеграція в енергосистему припускається лише в другому півріччі 2024 року через вірогідне замінування території та пошкодження обладнання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС АЕС
NEWS
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм