Госатомрегулирования запретило эксплуатацию захваченной россиянами Запорожской АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на пресс-службу Госатомрегулирования .

Эксплуатация блоков №1 и 2 была запрещена в августе 2022 года.

Как отмечается в сообщении, промышленная площадка Запорожской АЭС подвергается периодическим обстрелам, воздушные линии связи с энергетической системой Украины получили повреждения.

"Кроме того, производственные помещения ЗАЭС, в частности, информационно-кризисный центр, не могут использоваться по назначению из-за расположения у них российских военных, в результате оккупации эксплуатирующая организация ГП НАЭК "Энергоатом" не имеет надлежащих возможностей для поставки товарно-материальных ценностей на Запорожскую АЭС", - указывается в уведомлении.

Эти факты свидетельствуют о нарушении фундаментальных принципов обеспечения безопасности атомных станций как реализации стратегии глубокоэшелонированной защиты, обеспечения культуры безопасности, ответственности эксплуатирующей организации. Также установлены нарушения требований законодательства, норм, правил и стандартов по ядерной и радиационной безопасности, документов разрешительного характера, в частности лицензий на эксплуатацию ядерных установок, отметили в Госатомрегулирования.

"В результате оккупации российскими военными промышленной площадки не обеспечивается функционирование системы физической защиты ядерной установки. Из-за оккупации и давления (психологического и физического), осуществляемого российскими захватчиками, не обеспечено укомплектование персоналом, имеющим право на непосредственное управление реакторной установкой", - сообщили в пресс-службе.