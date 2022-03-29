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Ядерный материал на "Источнике нейтронов" в Харькове не пострадал, - МАГАТЭ

Новина українською →
Вторник 29 марта 2022 03:13
Ядерный материал на "Источнике нейтронов" в Харькове не пострадал, - МАГАТЭ Флаг МАГАТЭ (Фото: tv8.md)
Автор: Константин Широкун

Небольшое количество ядерного материала, которое хранится в исследовательском объекте "Источник нейтронов" в Харькове, осталось не поврежденным. С начала войны НИИ уже дважды подвергался обстрелам со стороны российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.

"Украина известила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что ядерный исследовательский объект в Харькове получил дополнительные повреждения после того, как попал под повторный обстрел несколько дней назад, но его небольшое количество ядерного материала осталось не поврежденным", - говорится в сообщении.

Ядерный объект ранее использовался для проведения исследований и разработок, а также для производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей.

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Харьков МАГАТЭ
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