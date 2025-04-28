Ядерна угода США та Ірану: Нетаньягу проштовхує лівійський сценарій
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу переконаний, що будь-яка ядерна угода США з Іраном має передбачати повний демонтаж ядерної інфраструктури близькосхідної країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Глава уряду вкотре закликав демонтувати всю ядерну інфраструктуру Ірану, в той час як Вашингтон і Тегеран ведуть переговори про ядерну угоду.
На думку глави уряду, єдиною "хорошою угодою" буде та, яка ліквідує "всю інфраструктуру", на кшталт угоди 2003 року, яку Лівія уклала із Заходом, відмовившись від своїх ядерної, хімічної, біологічної та ракетної програм.
Ізраїльські офіційні особи вже давно пообіцяли не допустити набуття Тегераном ядерної зброї, і Нетаньягу повторив це твердження.
"Я сказав Трампу, що будь-яка досягнута з Іраном ядерна угода, повинна також запобігти розробці Тегераном балістичних ракет. Ми перебуваємо в тісному контакті зі Сполученими Штатами. Але я сказав, що так чи інакше, Іран не матиме ядерної зброї", - сказав Нетаньягу в неділю, 27 квітня.
За даними агентства Reuters, Єрусалим не виключає нападу на ядерні об'єкти Ірану в найближчі місяці, навіть попри те, що США поки що не готові підтримати таку операцію.
Нова ядерна угода між США та Іраном
Під час свого першого президентського терміну в 2017-2021 роках, Дональд Трамп ухвалив рішення про вихід США з угоди та відновив санкційний тиск на Іран, що призвело до чергового загострення відносин між країнами.
Після приходу до влади на другий термін, у березні Трамп посилив зусилля щодо укладення нової ядерної угоди з Іраном. У разі відмови Трамп пригрозив масштабними ударами по ядерних об'єктах країни.
США та Іран провели вже три раунди непрямих переговорів за посередництва Оману. Нова угода покликана заблокувати Тегерану можливість отримати ядерну зброю, а також скасувати запроваджені Вашингтоном руйнівні економічні санкції.
ЗМІ повідомили про готовність Ірану до певних обмежень у збагаченні урану, але в обмін на гарантії з боку США.
Після переговорів у Римі на початку цього місяця Оман заявив, що США та Іран прагнуть до угоди, за якою Тегеран буде "повністю вільний" від ядерної зброї і санкцій, але "збереже свою здатність розвивати мирну ядерну енергетику".
Напередодні зустрічі в Омані 26 квітня, Іран запропонував США т.зв. "проміжну" угоду, однак американська сторона не підтримала цей варіант.
Детальніше про імовірність силового зіткнення між країнами, - читайте в аналітичному матеріалі РБК-Україна.
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