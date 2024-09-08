У Дергачах постраждало 13 людей, ворог обстріляв місто з РСЗВ, - Харківська ОВА

За даними слідства, 8 вересня близько 17:00 російські окупанти обстріляли приватний житловий сектор у місті Дергачі. Внаслідок атаки загинула 76-річна жінка, ще 12 мирних мешканців отримали травми різного ступеня тяжкості.

Крім того, через ворожий обстріл сталося кілька пожеж, загорілися три житлові будинки на площі понад 200 квадратних метрів. Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь, господарчі приміщення, гаражі, авто.

"За попередніми даними, війська РФ вдарили по місту з РСЗВ "Торнадо-С"", - йдеться у повідомленні Офіса Генерального прокурора з посиланням на Харківському обласну прокуратуру.