Деревянко вышел из партнерства с Саакашвили

Фото: Юрий Деревянко (из открытых источников)

Решение было принято во время Форума команды Деревянко

Юрий Деревянко принял решение выйти из политического партнерства с Михеилом Саакашвили. Такое решение было принято во время Форума команды Деревянко, который состоялся в Киеве, 24 декабря при участии около 450 представителей из 100 городов Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политика.

"19 областных команд "Руху нових сил" Михаила Саакашвили и 90% депутатов местных советов приняли решение о выходе из партии "Рух нових сил Михаила Саакашвили". Далее политическая команда продолжит политическую деятельность в партии "Воля", - говорится в сообщении.

Деревянко отметил, что ключевой причиной его выхода из партнерства с Саакашвили стало расхождение в приоритетах.

"За этот год я приложил много усилий, чтобы наша команда становилась настоящей мощной политической силой, которая способна вести за собой украинское общество и формировать новую повестку дня страны. Но это невозможно при такой позиции партнеров. Люди из моей команды неоднократно требовали от меня жестких действий в этой ситуации. Но, к сожалению, по результатам всех наших последних встреч окончательно стало понятно, что для Михаила Саакашвили приоритетом является Грузия (и это можно понять, это естественно), а для меня приоритетом всегда была и есть - Украина", - заявил Деревянко.

"Поэтому я принял решение - прекратить партнерство с Михаилом Саакашвили в политической партии "Рух нових сил Михаила Саакашвили" и выйти из этой партии", - добавил Деревянко.

Политик отметил, что партия "Воля" обьединилась с партией РНС в 2017 году на идейных началах в общем видении развития страны. "И это не было ошибкой. С 1,5 лет мы нашли десятки тысяч единомышленников, с которыми вместе прошли через испытания, преследования и репрессим. Мы стали сильнее и опытнее", - сказал он.

Деревянко подчеркнул, что знает как дальше продолжать политическую деятельность команды. "Я знаю, как нашей команде самостоятельно воплотить все, что мы задумали и получить победу. И для этого мы имеем все: идею, команду, готовность бороться и побеждать!", - отметил он.

Деревянко подчеркнул, что команда должна достойно пройти президентскую кампанию, первый и второй тур, а также защитить голоса и "не дать Порошенко и его клану остаться на Банковой".

"Сразу после этого начинается избирательная кампания в парламент, в фокусе внимания держим местные выборы, нас должно становиться все больше и больше. Только сформированные большие команды единомышленников могут заменить эти кланы. Мы должны быть готовыми заполнять не только законодательную, но и исполнительную ветвь власти, а также суды и правоохранительные органы - чтобы сразу дать бой старым силам", - призвал Деревянко.

Он выразил уверенность, что команда сможет это сделать. "Мы команда, основная ценность которой в том, что мы независимы от каких-либо из олигархических кланов, команда, которая не является частью существующей системы. Но одновременно мы очень хорошо знаем, как работает эта система. Именно поэтому наши предложения направлены на полный демонтаж этой системы и предусматривают уникальные позиции, которые другие даже боятся предлагать", - подчеркнул политик.

Участники Форума приняли решение о проведении сьезда партии "Воля" в январе 2019 года.

Напомним, партию "Воля" создали активисты "Гражданского сектора Евромайдана" в 2014 году. 19 апреля 2017 партия "Воля" объединилась с партией РНС.

В октябре 2017 РНС начала бессрочную акцию возле ВРУ с требованиями создать антикоррупционный суд, отменить депутатскую неприкосновенность, принять законы о выборах и об импичменте президента. В результате этой борьбы был создан антикоррупционный суд, собраны 150 подписей для изменения Конституции в части отмены депутатской неприкосновенности; снято неприкосновенность с ряда нардепов; зарегистрирован законопроект об импичменте для расследования возможных преступлений президента. В течение 2017-2018 годов также состоялись многотысячные Марши сторонников РНС, в уличных акциях протеста приняли участие более миллиона человек.

4 июля 2018 Юрий Деревянко заявил о намерении баллотироваться в президенты. С 20 областных организаций РНС, 13 организаций рекомендовали поддержать кандидатуру Деревянко на пост президента Украины от РНС.

Президентская программа Деревянко предусматривает кардинальное построение новой системы через внедрение неоэкономики, цифрового государства, элементов прямой демократии, а также содержит план прекращения войны. Система неоэкономики базируется на приоритете инноваций, человеческого капитала и информационных технологий и предусматривает проведение ряда либеральных экономических реформ. Цифровое государство, построенное на основе технологии блокчейн, даст возможность получать все государственные сервисы через собственный электронный кабинет, а также позволит развивать элементы прямой демократии - непосредственного влияния граждан на государственную политику и решения власти, где на всей территории Украины будет бесплатный Интернет.

В сфере безопасности и обороны Деревянко предлагает ускорить формирование современной профессиональной армии по стандартам НАТО, будет дополнена резервной армией, построенной по территориальному принципу, введение военной, полицейской и гражданской миссий для установления порядка на освобожденных территориях, создание международного финансового плана реинтеграции разрушенных войной территорий. Кроме того, законодательно будет нормировано право граждан на защиту с помощью огнестрельного оружия.