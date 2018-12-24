Дерев'янко вийшов з партнерства з Саакашвілі

Фото: Юрій Деревянко (з відкритих джерел)

Рішення було прийнято під час Форуму команди Дерев'янка

Юрій Деревянко прийняв рішення вийти з політичного партнерства з Міхеілом Саакашвілі. Таке рішення було прийнято під час Форуму команди Дерев'янка, який відбувся у Києві, 24 грудня за участі близько 450 представників зі 100 міст України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політика.

"19 обласних команд "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі та 90% депутатів місцевих рад прийняли рішення про вихід з партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі". Далі політична команда продовжить політичну діяльність у партії "Воля", - йдеться у повідомленні.

Дерев'янко зазначив, що ключовою причиною його виходу з партнерства з Саакашвілі стала розбіжність у пріоритетах.

"За цей рік я доклав багато зусиль, аби наша команда ставала справжньою потужною політичною силою, яка здатна вести за собою українське суспільство і формувати новий порядок денний країни. Але це неможливо при такій позиції партнерів. Люди з моєї команди неодноразово вимагали від мене жорстких дій в цій ситуації. Але, на жаль, за результатами всіх наших останніх зустрічей остаточно стало зрозуміло, що для Михайла Саакашвілі пріоритетом є Грузія (і це можна зрозуміти, це природно), а для мене пріоритетом завжди була і є - Україна", - заявив Дерев’янко.

"Тому я прийняв рішення - припинити партнерство з Михайлом Саакашвілі у політичній партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" та вийти з цієї партії", - додав Дерев'янко.

Політик зазначив, що партія "Воля" об'єдналась з партією РНС у 2017 році на ідейних засадах у спільному баченні розвитку країни. "І це не було помилкою. За 1,5 років ми знайшли десятки тисяч однодумців, з якими разом пройшли через горнило випробувань, переслідувань і репресій. Ми сталі сильніші і досвідченіші", - сказав він.

Дерев’янко підкреслив, що знає як далі продовжувати політичну діяльність команди. "Я знаю, як нашій команді самостійно втілити все, що ми задумали і отримати перемогу. І для цього ми маємо все: ідею, команду, готовність боротися і перемагати!", - зазначив він.

Дерев’янко підкреслив, що команда має гідно пройти президентську кампанію, перший і другий тур, а також захистити голоси та "не дати Порошенку і його клану залишитися на Банковій".

"Одразу після цього розпочинається виборча кампанія до парламенту, у фокусі уваги тримаємо місцеві вибори, нас має ставати все більше і більше. Лише сформовані великі команди однодумців можуть замінити ці клани. Ми маємо бути готовими заповнювати не лише законодавчу, але й виконавчу гілку влади, а також суди і правоохоронні органи - аби одразу дати бій старим силам", - закликав Дерев’янко.

Він висловив впевненість, що команда зможе це зробити. "Ми команда, основна цінність якої у тому, що ми незалежні - від жодних з олігархічних кланів, команда, яка не є частиною існуючої системи. Але одночасно ми дуже добре знаємо, як працює ця система. Саме тому наші пропозиції, спрямовані на повний демонтаж цієї системи і передбачають унікальні позиції, які інші навіть бояться пропонувати", - підкреслив політик.

Учасники Форуму прийняли рішення про проведення з'їзду партії "Воля" у січні 2019 року.