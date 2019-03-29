Деревянко поддержал автопробег за доступные авто в Киеве

Кандидат в президенты от партии "Воля", народный депутат Юрий Деревянко принял участие в автопробеге за 10% растаможку от стоимости автомобиля, который состоялся в центре Киева в пятницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте нардепа.

Участники акции проехали по центральным улицам столицы, мимо Кабинет министров, Верховной рады и Центральной избирательной комиссии. Они зажгли файеры и держали флаги политической партии "Воля" и с требованием 10% растаможки. Активисты скандировали: "Кто заботится о народе? Де-ре-вян-ко! Кто выступает за доступные автомобили? Де-ре-вян-ко!".

Выступая перед участниками акции, Юрий Деревянко отметил, что автомобили должны быть не предметом роскоши, а средством передвижения и экономической активности.

"Позиция политической партии "Воля" и автомобилистов - доступные автомобили без вымогательства. Растаможка за 10% - это наша воля", - заявил кандидат в президенты.

Народный депутат напомнил, что соавторами его законопроектов №9518 и 9519, которые зарегистрированы в Верховной раде, стали более 80 руководителей и координаторов общественных организаций, союзов автомобилистов по всей Украине.

"Очень простое требование - 0% НДС, 0% акциз, 10% - пошлина на автомобиль и платеж в Пенсионный фонд при регистрации автомобиля", - пояснил Деревянко.

По его подсчетам, это позволит наполнить бюджет на 23 млрд грн за год, из которых 14 млрд 200 млн поступят за растаможку и 8 млрд 800 млн грн - НДС и акциз от топлива только с одного миллиона автомобилей, которые немедленно будут растаможены в первый год.

"Это означает возможность украинцам иметь доступное авто, всем гражданам, которые тяжело работают за границей, - также купить себе автомобили и делать бизнес в Украине, восстанавливать бизнес в Украине, возвращаться в Украину в том числе", - уверен политик.

Деревянко также обратился к Киевскому городскому совету и Киевскому областному совету с просьбой поддержать эти законопроекты своими обращениями к президенту, правительству и парламенту, как это сделали Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая облсоветы и много других областных и районных советов по всей Украине.

Фото: автопробег в Киеве (derevyanko.io)

"Мы хотим, чтобы украинцы имели возможность использовать автомобили, а не продавать их, разбирать на запчасти или вывозить за границу", - сказал Деревянко.

Он напомнил, что согласно действующему законодательству, с 22 мая, все автомобили, которые не были растаможены, должны быть вывезены за границу или разобраны на запчасти или утилизированы. "А это означает, что 900 тысяч автомобилей перестанут ездить в ближайший год", - заявил Деревянко.

Он также обратился к киевлянам и всем украинцам не упустить свой шанс на выборах, проголосовать не за "проходных" кандидатов, а за собственные идеи, ценности и убеждения.

Как отмечается, 31 января Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроекты №9518 и №9519 об упрощении налогообложения транспортных средств и установлении ставки налогообложения 10% от стоимости автомобиля.

Ранее автопробеги за доступные авто при участии Деревянко состоялись в Полтаве, Кременчуге, Виннице, Одессе, Чернигове, Львове, Харькове, Рубежном, Днепре и Николаеве.