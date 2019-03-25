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Деревянко в Харькове поддержал автопробег за доступные авто

Новости » Политика    25.03.2019 - 11:40
Деревянко в Харькове поддержал автопробег за доступные авто
Фото: Деревянко на автопробеге в Харькове (derevyanko.io)

В акции приняли участие более 50 машин

Кандидат в президенты от партии "Воля", народный депутат Юрий Деревянко принял участие в автопробеге за растаможку 10% от стоимости автомобиля, который состоялся в Харькове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы политика.

В акции приняли участие более 50 машин, колонна участников растянулась на несколько километров.

Активисты утверждают, что поддерживают людей, которые еще не успели растаможить свои машины и не в состоянии это сделать по "драконовскими" тарифам, которые установила власть.

Деревянко подчеркнул, что речь идет не только об автомобилях на европейской регистрации, а обо всех автомобилях, ведь каждый украинец должен получить возможность приобрести авто, или поменять старый автомобиль на новый.

"Наша воля - 10% растаможка. Это единые, одинаковые условия для всех граждан Украины. Мы на пороге больших перемен в стране. А это значит, что чем больше граждан Украины имеет четкую единую позицию, тем более политики на всех нас будут обращать внимание", - подчеркнул Деревянко.

Накануне выборов Деревянко призвал людей голосовать не за так называемых "проходных" кандидатов, которых навязывают украинцам, а за собственные ценности, идеи, убеждения и взгляды.

Также он считает, что люди должны обратиться в горсоветы и облсоветы и получить поддержку в виде решения по этому важному вопросу.

Во время мероприятия Деревянко подчеркнул, что законы о растаможивании, которые были приняты в прошлом году, не решили проблемы авто на европейский регистрации, а только еще больше ее усугубили.

Деревянко напомнил, что вместе с автомобилистами разработал два законопроекта № 9518 и 9519, которые внедряют единое правило для всех украинский - 10% растаможка от стоимости автомобиля плюс оплата пенсионного фонда при перерегистрации и все.

"Это означает, что в государственный бюджет по нашим законам в течение одного года поступит 23 миллиарда гривен, из них 14,2 млрд гривен от растаможивания и более 8 млрд грн - это НДС и акциз с топлива, которое эти автомобили потребляют за один год", - посчитал Деревянко.

По словам политика, автомобиль - это не роскошь, а средство быть экономически активными, зарабатывать деньги на себя и свои семьи для каждого жителя Украины.

Деревянко добавил, что если граждан Украины заставят избавиться от своих машин, местные бюджеты недополучат значительные средства.

Напомним, 31 января Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроекты №9518 и №9519 об упрощении налогообложения транспортных средств и установлении ставки налогообложения 10% от стоимости автомобиля. Соответствующие изменения депутат предлагает внести в Налоговый и Таможенный кодексы Украины.

Соавторами законопроектов стали более 80 представителей инициативных групп из большинства регионов Украины.

Ранее автопробеги за доступные авто при участии Деревянко состоялись в Полтаве, Кременчуге, Виннице, Одессе, Чернигове и Львове.

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