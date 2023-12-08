Дербі Каталонії для українців, бійка чемпіонів боксу, Леброн у фіналі: анонс вихідних у спорті

Битва лідерів англійської Прем'єр-ліги, фінал внутрішньосезонного турніру Національної баскетбольної асоціації, титульний поєдинок боксерської напівсередньої ваги, регіональні розбірки в чемпіонаті Іспанії, а також матч невдах початку сезону Національної хокейної ліги відбудуться в прийдешній вікенд.

"Астон Вілла" – "Арсенал"

9 грудня, 19:30, Бірмінгем, "Вілла Парк", трансляція на app.setantasports.com

Важкий тиждень підготував для команди Унаї Емері календар АПЛ, влаштувавши два протистояння з претендентами на титул. Утім, із першим іспитом "віллани" впоралися на ура. "Астон Вілла" в ігровому плані просто зім'яла сам "Манчестер Сіті". Кажуть, що Хосеп Гвардіола на чолі "містян" так боляче ще не програвав. Мікелю Артеті з "канонірами" приготуватися?..

"Індіана" – "Лейкерс"

10 грудня, 03:30, Лас-Вегас, T-Mobile Arena, телетрансляція на Setanta Sports

Леброн Джеймс у фіналі НБА. Гучна вивіска виявиться лише напівправдою. "Король" справді виведе "Лейкерс" на вирішальний матч, але поки всього лише In-Season Tournament асоціації. У плей-офф внутрішньосезонного турніру "Лос-Анджелес" пройшов міцні "Фінікс" і "Нью-Орлеан", а у фіналі зустрінеться з "Індіаною". "Пейсерс" вибили "Бостон" і "Мілуокі", тож виглядають фаворитом.

Фото: "Пейсерс" націлилися на трофей (facebook.com/pacers)

Хейні – Прогрейс

10 грудня, 06:00, Сан-Франциско, "Чейз-центр", трансляція на DAZN

Поки українські шанувальники боксу чекають на об'єднавчий бій Усика та Ф'юрі, у сонячній Каліфорнії в ринг вийдуть "легші" чемпіони. Задля поєдинку проти чемпіона WBC у напівсередній вазі Реджиса Прогрейса свою колекцію поясів добровільно віддав тепер колишній чемпіон легкого дивізіону Девін Хейні. Останній, попри статус новачка, отримав симпатії провідних букмекерів.

"Барселона" – "Жирона"

10 грудня, 22:00, Барселона, "Естадіо Олімпіко", трансляція на MEGOGO

У каталонській столиці зійдуться друга і третя команди чемпіонату Іспанії. Інтриги додає те, що вище перебуває скромна "Жирона" з дуетом українців – Віктором Циганковим і Артемом Довбиком. "Барса" вже відстала від сусідів на 4 пункти, тож права на поразку не матиме. Натомість "жирондинці" спробують використати напрацювання донецького "Шахтаря" для перемоги над колективом Хаві.

Фото: "Блаугранас" зібралися наздоганяти "Реал" і "Жирону" (facebook.com/fcbarcelona)

"Едмонтон" – "Нью-Джерсі"

10 грудня, 23:00, Едмонтон, "Роджерс Плейс", телетрансляція на Setanta Sports+

У столиці провінції Альберта зійдуться амбітні команди Заходу та Сходу НХЛ. Наразі "Едмонтон" і "Нью-Джерсі" з невдалим стартом перебувають за межами зони плей-офф. Проте, "Ойлерз" і "Девілз" мають п'ять і чотири перемоги відповідно в останніх п'яти поєдинках. Продовження вдалої серії для одного з колективів дозволить вже за один-два ігрових дня опинитися в категорії обраних.