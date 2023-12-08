Дерби Каталонии для украинцев, драка чемпионов бокса, Леброн в финале: анонс выходных в спорте

Битва лидеров английской Премьер-лиги, финал внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации, титульный поединок боксерского полусреднего веса, региональные разборки в чемпионате Испании, а также матч неудачников начала сезона Национальной хоккейной лиги состоятся в грядущий уикенд.

"Астон Вилла" – "Арсенал"

9 декабря, 19:30, Бирмингем, "Вилла Парк", трансляция на app.setantasports.com

Трудную неделю подготовил для команды Унаи Эмери календарь АПЛ, устроив два противостояния с претендентами на титул. Впрочем, с первым экзаменом "вилланы" справились на ура. "Астон Вилла" в игровом плане просто смяла сам "Манчестер Сити". Говорят, что Хосеп Гвардиола во главе "горожан" так больно еще не проигрывал. Микелю Артете с "канонирами" приготовиться?..

"Индиана" – "Лейкерс"

10 декабря, 03:30, Лас-Вегас, T-Mobile Arena, телетрансляция на Setanta Sports

Леброн Джеймс в финале НБА. Громкая вывеска окажется только полуправдой. "Король" действительно выведет "Лейкерс" на решающий матч, но пока всего-навсего In-Season Tournament ассоциации. В плей-офф внутрисезонного турнира "Лос-Анджелес" прошел крепкие "Финикс" и "Нью-Орлеан", а в финале встретится с "Индианой". "Пэйсерс" выбили "Бостон" и "Милуоки", поэтому выглядят фаворитом.

Фото: "Пэйсерс" нацелились на трофей (facebook.com/pacers)

Хейни – Прогрейс

10 декабря, 06:00, Сан-Франциско, "Чейз-центр", трансляция на DAZN

Пока украинские поклонники бокса ждут объединительного боя Усика и Фьюри, в солнечной Калифорнии в ринг выйдут "легкие" чемпионы. Ради поединка против чемпиона WBC в полусреднем весе Реджиса Прогрейса свою коллекцию поясов добровольно отдал теперь бывший чемпион легкого дивизиона Дэвин Хейни. Последний, невзирая на статус новичка, получил симпатии ведущих букмекеров.

"Барселона" – "Жирона"

10 декабря, 22:00, Барселона, "Эстадио Олимпико", трансляция на MEGOGO

В каталонской столице сойдутся вторая и третья команды чемпионата Испании. Интриги добавляет, что выше находится скромная "Жирона" с дуэтом украинцев – Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком. "Барса" уже отстала от соседей на 4 пункта, поэтому права на поражение не имеет. "Жирондинцы" же попытаются использовать наработки донецкого "Шахтера" для победы над коллективом Хави.

Фото: "Блаугранас" собрались догонять "Реал" и "Жирону" (facebook.com/fcbarcelona)

"Эдмонтон" – "Нью-Джерси"

10 декабря, 23:00, Эдмонтон, "Роджерс Плэйс", телетрансляция на Setanta Sports+

В столице провинции Альберта сойдутся амбициозные команды Запада и Востока НХЛ. В настоящее время "Эдмонтон" и "Нью-Джерси" с неудачным стартом находятся за пределами зоны плей-офф. Однако "Ойлерз" и "Девилз" имеют пять и четыре победы соответственно в последних пяти поединках. Продолжение удачной серии для одного из коллективов позволит уже через один-два игровых дня оказаться в категории избранных.