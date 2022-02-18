Депутаты Закарпатского облсовета поддержали главу ОГА после скандального высказывания

Так, на странице областной организации ВО "Батькивщина" сопредседатель фракции этой политической силы Василь Крулько отметил, что сейчас "не время заниматься манипуляциями и вырывать из контекста фразы, которые расшатывают ситуацию в области".

Фракция "За майбутнє" считает, что таким образом происходит попытка дестабилизации ситуации в области.

"Мы наблюдаем заказную и целенаправленную информационную атаку на руководителя сил ТРО области, председателя Закарпатской ОГА Виктора Микиту, который во время заседания сессии областного совета поддержал 10-ти миллионную украинскую диаспору, которая проживает сегодня на территории РФ назвав их братьями. Любые провокации, в том числе те, которые направлены на дискредитацию органов государственной власти, во время угрозы нападения врага - недопустимы", - говорится в заявлении фракции в Facebook.

Фракция "КМКС" также считает, что на председателя Закарпатской ОГА идет информационная атака. Соответствующая зава опубликована на сайте партии.

"В сети и средствах массовой информации распространяются заказные, провокационные и манипулятивные тезисы направленные на дискредитацию председателя Закарпатской ОГА Виктора Микиту. Касаются они слов председателя облгосадминистрации, который во время заседания сессии областного совета многомиллионную украинскую общину, которая проживает сегодня на территории РФ, назвав братьями. Кто-то ради собственных политических целей пытается дестабилизировать обстановку в мирном Закарпатье. Фракция "КМКС" в Закарпатском областном совете осуждает такие действия", - говорится на сайте партии.

Фракция "Рідне Закарпаття" в областном совете также отреагировала на скандал.

"Виктор Микита - коренной закарпатец, участник АТО на востоке Украины, а ныне руководитель Закарпатской ОГА, который всегда имел исключительно украинскую патриотическую позицию. Сегодня слова "...и там проживают наши братья", сказанные во время речи о сложной политической ситуации на фоне потенциальной угрозы со стороны РФ, двояко трактуют в СМИ. Оснований для таких действий может быть множество - от сознательных манипуляций до политических мотивов отдельно заинтересованных лиц", - говорится в Facebook.

Другие фракции областного совета пока свою позицию публично не представили.